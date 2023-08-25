В Харьковской области усилят мобилизацию

Власти Харьковской области усилят мобилизацию в регионе.

Об этом заявил заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха во время совещания с местными силовиками, властями и военкомами.

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", – сказал чиновник.

По его словам, для этого на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона будут созданы специальные мобилизационные комиссии.

Напомним, в конце июня Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца - до 15 ноября 2023 года.

На днях президент Владимир Зеленский признал, что военное командование Украины хочет усилить мобилизацию.

А в Верховной Раде высказали мнение, что в случае четвертой волны мобилизации в Украине воевать пойдут все мужчины. Однако при этом добавили, что пока такой необходимости нет.