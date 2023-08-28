В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Документ внес депутат от Компартии, сообщают местные СМИ.

Он заявил, что "гражданство РФ дает не только права, но и соответствующие обязанности".

В последнее время РФ проводит массовую паспортизацию на захваченных в Украине территориях.

Также сообщалось, что в РФ участились рейды правоохранителей, которые везут мигрантов в военкоматы для постановки на учет.

Ранее мы писали о том, что в РФ продолжается скрытая мобилизация, призвать могут еще 450 тысяч человек.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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