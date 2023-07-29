В Украине на временно оккупированных территориях идет принудительная паспортизация населения. Россияне продолжают придумывать разные способы, как ускорить этот процесс.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение, чтобы там предоставили списки работников, не получивших российские паспорта.

Россияне это делают, чтобы морально оказывать давление на жителей города и заставить их получить гражданство России. Конечный срок исполнения "распоряжения" – 1 января 2024 года, отмечает Генштаб.

Также оккупационная администрация Благовещенки Запорожской области нашла способ поощрения местных жителей к получению российского гражданства. Там предлагают пенсионерам денежную выплату в 50 тысяч российских рублей (почти 20 тысяч гривен - Ред.).

Как писала "Страна", омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал украинцев не отказываться от российского паспорта на захваченных территориях для сохранения жизни, а после деоккупации официально отказаться от российского паспорта.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что российский паспорт следует брать в крайнем случае из соображений безопасности.