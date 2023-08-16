В России начали принудительно ставить на воинский учет мигрантов, получивших гражданство РФ. Для этого правоохранители проводят рейды и везут мигрантов в военкоматы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Например, в Санкт-Петербурге при проверке овощебазы выявили более сотни иностранцев, не ставших на учёт в военкомате. Большинство из них на автозаке доставили в военкомат для постановки на воинский учёт.

Об аналогичном рейде сегодня сообщили силовики в Чувашии.

По информации журналистов, при проверке мест проживания или работы мигрантов полиция часто встречает их земляков, уже принявших российское гражданство.

Граждане России, состоящие на воинском учёте, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Напомним, в России предложили сажать в тюрьму за уклонение от мобилизации. Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

А недавно в РФ был принят закон об увеличении штрафов за неявку по повестке. Также по новому закону запрещается выезд за границу гражданам, подлежащим призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.