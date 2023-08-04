В России предложили сажать в тюрьму за уклонение от мобилизации. Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

О новой инициативе рассказал в интервью "Парламентской газете" глава комитета по обороне нижней палаты парламента Андрей Картаполов.

"Это необходимо для того, чтобы восстановить, назовем это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена", — заявил Картаполов.

По его словам, правительство уже одобрило законопроект. Как подчеркнул Картаполов, этот законопроект "более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости".

Также он заверил, что новой мобилизацией в РФ "и не пахнет".

"Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет", - сказал депутат.

Напомним, недавно в РФ был принят закон об увеличенных штрафах за неявку по повестке.

Сегодня Владимир Путин подписал закон, увеличивающий призывной возраст в России до 30 лет. А в июне российская Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту.