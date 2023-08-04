Президент РФ Владимр Путин подписал законы, повышающие возрастную рамку призывного возраста в РФ и запрещающие призывникам уезжать за границу после получения повестки.

Согласно одному из подписанных документов, теперь в РФ призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (раньше вехняя возрастная планка была 27 лет). Документ также устанавливает возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы). Мужчины, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.

Согласно второму закону, выезд за границу призывникам будет закрываться со дня выписки повестки по их месту работы, учёбы или с момента размещения повестки в реестре повесток. При этом электронный реестр в РФ хотят запустить уже к осеннему призыву на срочную службу в 2023 году.

Второй упомянутый закон также устанавливает, что в период мобилизации или введения военного положения на территории РФ к охране порядка будут привлекаться специализированные государственные унитарные предприятия (ГУПы), которым может быть передано оружие.

Последние нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее мы писали, что суд в РФ признал право военкоматов призывать на службу по мобилизации людей с бронью.

А сегодня в России предложили сажать в тюрьму за уклонение от мобилизации. Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.