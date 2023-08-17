В оккупированной Горловке погибли более 20 тысяч жителей, мобилизованных в армию РФ - Центр нацсопротивления
В оккупированной Горловке Донецкой области погибли более 20 тысяч жителей, принудительно мобилизованных в армию РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На большие потери оккупационная администрация Горловки пожаловалась в Москву.
"Оккупанты готовятся к новой волне мобилизации, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки. Однако в ответ местные коллаборанты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году", - говорится в сообщении.
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