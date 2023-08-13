Сегодня в больнице скончался начальник девятого государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Донецкой области, полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, получивший ранения при ликвидации последствий обстрелов в Покровске 7 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

7 августа Виталий вместе с личным составом Покровского гарнизона спасал мирных жителей, пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Во время повторного обстрела РФ он получил тяжелые ранения. Мужчину госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.

В ГСЧС пишут, что "семья спасателей навсегда запомнит Виталия как смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни".

Напомним, 7 августа, Россия нанесла два ракетных удара по жилым домам Покровска в Донецкой области. Число погибших в результате ракетных ударов РФ по Покровску возросло до десяти человек, более 80 человек получили ранения, среди них двое детей.

Также мы публиковали видео момента прилета по Покровску с нагрудной камеры полицейского.

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