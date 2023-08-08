Нацполиция опубликовала видеозапись момента прилета в Покровске Донецкой области с нагрудной камеры полицейского.

На кадрах полицейский с кем-то ведет диалог и в эту секунду раздается страшный взрыв и становится виден огненный вал.

На данный момент известно о почти 90 пострадавших и семерых погибших вследствие удара. Десятки зданий повреждены после прилета "Искандеров" по центру города.

Ранее "Страна" также публиковала видео разбора завалов зданий в Покровске спасателями. Аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме продолжаются. С места происшествия вывезли 63 тонны строительного мусора.

Напомним, в результате удара "Искандерами" по центру Покровска повреждены 12 многоэтажных домов, два заведения питания, два магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.

Ударов было два, это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Среди погибших заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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