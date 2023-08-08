Появилось видео момента прилета по Покровску с нагрудной камеры полицейского
Нацполиция опубликовала видеозапись момента прилета в Покровске Донецкой области с нагрудной камеры полицейского.
На кадрах полицейский с кем-то ведет диалог и в эту секунду раздается страшный взрыв и становится виден огненный вал.
На данный момент известно о почти 90 пострадавших и семерых погибших вследствие удара. Десятки зданий повреждены после прилета "Искандеров" по центру города.
Ранее "Страна" также публиковала видео разбора завалов зданий в Покровске спасателями. Аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме продолжаются. С места происшествия вывезли 63 тонны строительного мусора.
Напомним, в результате удара "Искандерами" по центру Покровска повреждены 12 многоэтажных домов, два заведения питания, два магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.
Ударов было два, это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Среди погибших заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.
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