Очень необычный вердикт в отношении уклониста от мобилизации вынес Зинькивский районный суд Полтавской области 23 августа.

Из фабулы дела известно, что некий неработающий военнообязанный гражданин из поселка Кирова Донецкой области обвиняется по статье уголовного кодекса 336 (уклонение от мобилизации). Судья, рассмотрев дело, признал мужчину невиновным.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Судья посчитал, что указы президента о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством. А ТЦК не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности. Все решение суда поместилось на 35 страницах.

Приведем выдержки из него.

"Права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом. Так, люди свободны от рождения, никто не имеет права нарушать их естественные права."

"…у работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

"Требование передать имущественные права на персональные данные... являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом".

"Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (..о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционного основания, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством".

Ранее мы писали, что органы прокуратуры в Украине все чаще оспаривают условные сроки военнообязанным, уклонившимся от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде заявили, что предпосылок для усиления мобилизации в Украине сейчас нет.