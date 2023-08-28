Предпосылок для усиления мобилизации в Украине на текущий момент нет.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона.

"В Украине на данный момент каких-то необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как это происходило с первых дней войны", - сказал депутат.

Он добавил, что в Украине и так объявлена всеобщая мобилизация и все военнообязанные могут быть мобилизованы в случае необходимости, поскольку война неизбежно приводит к потерям, которые нужно восполнять, а также происходит формирование новых подразделений.

Между тем на днях Владимир Зеленский говорил, что военное командование Украины хочет усилить мобилизацию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что в Украине будет дополнительная мобилизация.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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