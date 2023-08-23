В ходе сотен вчерашних обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция изъяла более 10 тыс. медицинских дел, по которым подозревается коррупция.

Речь идет о выдаче липовых справок уклонистам для выезда за границу. Теперь эти документы будут проверяться.

Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы.

Ранее мы сообщали, что по всей Украине сегодня проводят более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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