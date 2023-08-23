Полиция угрожает уголовными делами уклонистам, купившим липовые справки о негодности к службе
В ходе сотен вчерашних обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях полиция изъяла более 10 тыс. медицинских дел, по которым подозревается коррупция.
Речь идет о выдаче липовых справок уклонистам для выезда за границу. Теперь эти документы будут проверяться.
Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы.
Ранее мы сообщали, что по всей Украине сегодня проводят более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.
Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.