В Ивано-Франковской области родственников местных властей и профессиональных футболистов фиктивно оформили на службу в армию, чтобы они не попали под мобилизацию.

Об этом на своем сайте сообщает ГБР по результатам проведенного досудебного расследования.

Спортсмены даже получали зарплату военнослужащих, хотя продолжали играть в футбол.

По информации Бюро Расследований, проведено около 30 обысков в военкоматах области, архивах военно-врачебных комиссий и по местам жительства фигурантов.

Ранее ГБР задержало начальника киевского военкомата, участвовавшего в масштабной схеме переправки мужчин за границу. Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Также сообщалось, что в ГБР сообщили о подозрении военному в Одесской области, который почти год заставлял подчиненных строить ему дом. Зарплата им за это платилась как военным. Таким образом, государству был нанесён ущерб на сумму более 2 млн грн.

Мы также сообщали, ГБР объявило о подозрении чиновнику Минобороны в связи с растратой 15 миллионов из бюджета на ремонт дороги.