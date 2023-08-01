ГБР завершило расследование дела против трех подозреваемых в убийствах на Евромайдане. А именно - в убийстве активиста Юрия Вербицкого и журналиста Вячеслава Веремия, а также покушении на убийство других протестующих и нанесении телесных повреждений.

Один из подозреваемых - бывший вице-президент Донецкой федерации бокса, который стал главой федерации бокса т.н "ДНР".

Судя по этому описанию, речь идет о криминальном авторитете из Горловки Армене Саркисяне или "Армене Горловском", который в Украине находится в розыске по подозрению в совершении преступлений во время Революции Достоинства 2014 года.

ГУР Минобороны сообщало в ноябре, что ему была поставлена задача по созданию новой "частной военной компании", куда будут набирать новобранцев из мест лишения свободы и готовить их по образцу ЧВК "Вагнера".

Два других фигуранта скрываются на территории РФ.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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