"Страна" узнала имя известного украинского футболиста, которого на Закарпатье обворовали на 500 тысяч долларов.

Как сообщили "Стране" источники в полиции, речь идет об Александре Кучере, бывшем игроке национальной сборной и ФК "Шахтер".

Напомним, на Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала известного украинского футболиста. Из его дома украли ценные вещи и деньги.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области, их поймали и арестовали.

Банда системно грабила дома в регионе. Они тщательно готовились, с помощью спецтехники проводили наблюдение, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Ранее мы писали, что в Тернополе ограбили квартиру депутата горсовета Михаила Сыротюка. По словам потерпевшего, грабители подобрали ключи и открыли дверь его квартиры. Ворам удалось украсть ценностей почти на пять тысяч долларов, а именно $1600 наличными и драгоценности.

Также мы сообщали, что в парке Шевченко в Киеве ограбили атташе посольства США.