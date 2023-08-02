На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала известного украинского футболиста на 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Его имя не называется, сказано лишь, что это бывший игрок национальной сборной и "Шахтера".

Из его дома украли ценные вещи и деньги.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области, их поймали и арестовали.

Банда системно грабила дома в регионе. Они тщательно готовились, с помощью спецтехники проводили наблюдение, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали двух местных жителей, которые грабили людей возле банков.

Также мы сообщали, что в Киевской области задержали грабителя, который проник в один из магазинов города, похитил табачную продукцию и алкоголь. Он обворовал магазин под звуки сработавшей сигнализации и под наблюдением видеокамеры.