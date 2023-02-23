В Киеве задержали двух местных жителей, которые грабили людей возле банков.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева объявлено о подозрении двум жителям столицы, которые подыскивали жертв возле банковских учреждений и тайно похищали у них деньги (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, злоумышленники, находясь вблизи одного из отделений банка по просп. Академика Глушкова в г. Киеве обратили внимание на мужчину, который снимал наличные с банковского счета.

Дождавшись, пока последний выйдет, они направились за ним. Воры действовали слаженно: пока один отвлекал жертву, второй вытащил из кармана потерпевшего 28 тысяч гривен.

Следующую жертву злоумышленники обворовали возле одного из почтовых отделений на проспекте Свободы. Пенсионер получил денежные средства и положил их в паспорт. Действуя по уже разработанной схеме, злоумышленники выманили у мужчины паспорт, после чего вернули обратно только с частью средств. Потерпевший недосчитался 3 200 грн.

Благодаря общим оперативным мероприятиям, правоохранителям удалось установить личности злоумышленников и задержать их в порядке ст. 208 УПК УК. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

За воровство в условиях военного положения мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

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