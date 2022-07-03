В Киеве из детского магазина воры вынесли игрушек на сумму 70 тысяч гривен.

Крупная кража произошла вчера днем в одном из магазинов крупной сети "Антошка", торгующей детскими товарами на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы.

По информации источников "Страны" в полиции, сотрудники магазина по камерам заметили, что посетители вынесли из магазина четыре коробки детских игрушек, которые, как выяснилось, не были оплачены на кассе. Когда поняли, что товар забрали не оплатив его, воры уже успели скрыться. Вероятно, они открепили сигнальные клипсы, которые пищат при проносе неоплаченной покупки на антикражных рамках. которые установлены при выходе из магазина. Всего выкрали детских игрушек на сумму около 70 тысяч гривен.

Сейчас полиция отсматривает видеозаписи и пытается по изображениям воров установить их личности.

По факту кражи полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины - кража, совершенная группой лиц в военное время в крупном размере. За это преступление грозит до 8 лет тюрьмы, если воров задержат.

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