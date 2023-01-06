В Одессе полицейские задержали 36-летнего вора, который успел украсть шесть телефонов за один день.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Он просил у женщин и мужчин мобильные телефоны, якобы чтобы срочно связаться с семьей, оправдываясь, что его гаджет разрядился.

"Как только чужой смартфон оказывался в руках злоумышленника, он, прячась среди витрин, незаметно выходил из торгового заведения", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали вора, когда одна из потерпевших, поняв, что ее обманули, сразу забила тревогу.

Мошенник в это время как раз направлялся в очередной магазин в поисках следующей жертвы. Он признался, что гаджеты он планировал продать.

Ранее мы писали, что в Апостолово Днепропетровской области на одной из улиц города 56-летний мужчина пытался продать гранатомет РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм.

Также мы рассказали, как львовские полицейские случайно задержали двух человек в розыске за мошенничество и убийство. В обоих случаях патрульные сопровождали граждан в отделение полиции для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.