Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло у главы Самборского ТЦК, где избивали и пытали мужчин, необоснованных активов на 4,4 млн гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

После скандала с избиением незаконно удерживаемых мужчин в отношении руководителя ТЦК провели мониторинг образа жизни. Выяснилось, что он с супругой за 2020-2022 годы приобрели ряд объектов недвижимости. Сами они объяснили происхождение средств накоплениями, зарплатой и подарком от матери в 42 тысячи долларов.

"Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн", - сообщает НАПК.

Дело военкома передано в САП.

Напомним, 19 сентября появилось видео, как военком с пистолетом в руках избивает мужчину во Львовской области.

Позже мы приводили подробности издевательств над мужчинами в военкомате Старого Самбора.