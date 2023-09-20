Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум задержанным работникам Самборского военкомата: замначальнику одного из отделов и водителю.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Бюро.

Следствие выяснило, что военкомы незаконно удерживали и пытали как минимум двух мужчин - жителей Харькова и Кривого Рога.

Их задержали пограничники при попытке незаконно пересечь границу с Польшей и доставили в местный военкомат, где мужчин с помощью угроз и физического воздействия склоняли "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, но они отказывались.

Одного мужчину держали в ТЦК 10 дней, второго - 7.

19 сентября под "наблюдением" своего руководителя водитель ТЦК избил обоих задержанных.

Теперь военкомам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в сети появилось видео, как военком с пистолетом в руках избивает мужчину во Львове.

После публикации видео ГБР задержало двух сотрудников военкомата Самбора, которые избивали незаконно удерживаемого мужчину. Он находился в ТЦК с 12 сентября. Его морили голодом, избивали и издевались, чтобы он "добровольно" прошёл военно-врачебную комиссию и отправился в армию.