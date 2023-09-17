Во Львове военкомы поздно вечером пытались провести жесткое задержание мужчины. Но при поддержке людей, которые подняли крик из соседних окон, он смог вырваться и убежать.

Кадры инцидента, снятые местными жителями, распространяют украинские телеграм-каналы.

Судя по видео, военные начали применять силу к гражданскому без присутствия полиции, попытавшись запихать его в бус.

Им начали кричать, что они "хуже кац...пов" и другие бранные слова. Тем временем парень смог вывернуться и убежать, а сотрудники ТЦК не стали его преследовать.

Вчера во Львовской области военкомы пытались затолкать парня в бусик на остановке. Судя по видео, работники ТЦК взяли парня прямо на остановке общественного транспорта и силой повели в микроавтобус. На видео он вырывается и зовёт на помощь.

Мы также сообщали, что в Киеве военком во время раздачи повесток угрожал мужчине оружием. Полиция начала разбирательство.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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