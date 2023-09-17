Военкомы во Львове пытались провести жесткое задержание мужчины без полиции. Видео
Во Львове военкомы поздно вечером пытались провести жесткое задержание мужчины. Но при поддержке людей, которые подняли крик из соседних окон, он смог вырваться и убежать.
Кадры инцидента, снятые местными жителями, распространяют украинские телеграм-каналы.
Судя по видео, военные начали применять силу к гражданскому без присутствия полиции, попытавшись запихать его в бус.
Им начали кричать, что они "хуже кац...пов" и другие бранные слова. Тем временем парень смог вывернуться и убежать, а сотрудники ТЦК не стали его преследовать.
Вчера во Львовской области военкомы пытались затолкать парня в бусик на остановке. Судя по видео, работники ТЦК взяли парня прямо на остановке общественного транспорта и силой повели в микроавтобус. На видео он вырывается и зовёт на помощь.
Мы также сообщали, что в Киеве военком во время раздачи повесток угрожал мужчине оружием. Полиция начала разбирательство.
Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.
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