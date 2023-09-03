В сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата пришли домой к мужчине и пытаются забрать его в ТЦК прямо из постели.

Соответствующие кадры, снятые, судя по всему, самим военнообязанным, публикуют Telegram-каналы.

На видео сотрудники ТЦК стоят возле дивана в квартире мобилизуемого и в ответ на его просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, требуют от призывника подтвердить, что он его владелец. В дверях мелькает женщина, вероятно, жена военнообязанного.

Как военкомы попали в квартиру, не уточняется. Также неизвестно, чем закончился инцидент.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе военкомы проникли во двор, вскрыв дверь отмычкой.

В другом случае в Одессе работники военкомата, пытаясь попасть во двор частного дома, решили вопрос оригинальным способом: просунули руку в щель и открыли замок изнутри.

Между тем война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

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