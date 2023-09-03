"Что вы здесь делаете?" Появилось видео, как военкомы пытаются забрать военнообязанного в ТЦК прямо из постели
В сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата пришли домой к мужчине и пытаются забрать его в ТЦК прямо из постели.
Соответствующие кадры, снятые, судя по всему, самим военнообязанным, публикуют Telegram-каналы.
На видео сотрудники ТЦК стоят возле дивана в квартире мобилизуемого и в ответ на его просьбу предъявить документы, дающие право на проникновение в частное жилище, требуют от призывника подтвердить, что он его владелец. В дверях мелькает женщина, вероятно, жена военнообязанного.
Как военкомы попали в квартиру, не уточняется. Также неизвестно, чем закончился инцидент.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе военкомы проникли во двор, вскрыв дверь отмычкой.
В другом случае в Одессе работники военкомата, пытаясь попасть во двор частного дома, решили вопрос оригинальным способом: просунули руку в щель и открыли замок изнутри.
Между тем война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.
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