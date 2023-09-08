У жительницы Николаева Анны Слюсаренко вспыхнул конфликт с сотрудниками военкомата из-за их попыток насильно забрать мужчину.

Видео инцидента женщина опубликовала в Фейсбуке.

На кадрах видны лишь ее словесные препирательства с представителями ТЦК. Однако Слюсаренко написала, что конфликт имел продолжение.

"Работники ТЦК Ингульского района… забрали незаконно с улицы, кошмарили 48 часов. Сутки не кормили и не поили! Комиссию прошел принудительно, показал свои документы, подтверждающие его болезни. Но не осмотрев нормально написали, что годен! В итоге забрали на учения прямо из военкомата, не дали даже заехать человеку взять личные вещи. Вызывали скорую прямо в военкомат, человеку плохо было, сделали укол и уехали, а ТЦК продолжило его допрашивать и повезли опять ночевать в военкомат", – сказано в посте.

О ком идет речь, в посте не уточняется.

На днях мы публиковали видео, на котором сотрудники военкомата пришли домой к мужчине и пытаются забрать его в ТЦК прямо из постели.

Также мы рассказывали, как в Одессе военкомы проникли во двор к военнообязанному, вскрыв дверь отмычкой.