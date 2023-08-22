Военкоматы получат цифровой доступ ко всем государственным реестрам Украины
Военкоматам предоставят доступ ко всем госреестрам.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме.
По его словам, к середине осени власти выйдут на более серьёзную цифровизацию территориальных центров комплектования.
"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьёзную цифровизацию центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — сказал Резников во вторник.
По его словам, это позволит автоматически обмениваться информацией от реестров Минюста, МВД, Центризбиркома, МИДа и Госпогранслужбы.
Как мы сообщали, Кабмин ещё в 2022 году принял постановление о создании единого электронного реестра призывников. Данное решения было принято чтобы военкоматы получили возможность рассылать электронные повестки через "Дию".
Помимо этого в Раде хотят создать "реестр уклонистов".
Ранее стало известно, что украинцы смогут пересекать границу с Польшей и Молдовой по цифровым документам в "Дие".