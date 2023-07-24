Уже 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия за первый месяц работы Единого реестра оружия.



Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.



Клименко пояснил, что "сервис интуитивно понятен и прозрачен, поэтому количество отклоненных заявок составляет всего 0,87%".



"Пока граждане могут подать документы через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия", – добавил министр.

Напомним, с 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия.

Пока реестр не будет доступен в приложении "Дия", однако планируется, что этой осенью, в октябре-ноябре, он будет интегрирован с "Дией".

Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов. В них можно проверить срок действия разрешения на оружие. Разрешение будет действовать три года.

Ранее мы писали, что, по данным опроса в "Дие", более половины украинцев (59%) выступают за свободное ношение оружия.

А по данным главы МВД Игоря Клименко, у украинцев на руках сейчас около 1,2 млн единиц огнестрельного оружия. Самой главной проблемой, по мнению министра, может стать то, что оружие может попасть в руки недобросовестных граждан.