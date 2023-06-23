С 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия.

Пока реестр не будет доступен в приложении "Дія", однако планируется, что этой осенью, в октябре-ноябре, он будет интегрирован с "Дієй".

Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов. В них можно проверить срок действия разрешения на оружие. Разрешение будет действовать три года.

"Граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - заявил ранее глава МВД Игорь Клименко.

Как заявляется, украинцы смогут получить услугу без посещения Нацполиции путем подачи документов через "Единое окно гражданина" на сайте https://services.mvs.gov.ua.

По данным МВД, в Украине есть более 700 тысяч владельцев оружия.

Ранее мы писали о том, что глава МВД сообщил, когда в Украине заработает Единый реестр оружия.

59% украинцев выступают за свободное ношение оружия - опрос в "Дие"

Также мы писали о том, что после войны оборонные компании Запада готовы производить оружие в Украине.