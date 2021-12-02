Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал, что весной 2022 года в Украине полноценно заработает Единый реестр оружия.

Об этом он сказал 2 декабря на Международном форуме по клептократии и незаконным финансовым потокам.

"В начале следующего года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта область вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", – пообещал глава правоохранительного ведомства.

Монастырский также рассказал, что МВД стремительно развивает цифровые технологии. ID-карты и водительские удостоверения, отображаемые в приложении "Дия", позволяют получить электронные услуги без проблем и без коррупции. Онлайн можно и занять место в очереди.

"Цель для сервисных центров – беспроблемное, законное получение водительского удостоверения, которая должна быть реализована в течение трех месяцев. В процедуре получения справки о несудимости есть проблемы. Однако в течение двух-трех недель устраним недостатки и такую ​​справку можно будет получить онлайн. Гражданин мгновенно получает выписку из реестра, а уполномоченное лицо сможет проверить этот документ через QR-код", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада внесла изменения в закон о Госпогранслужбе, которые меняют порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом. Законопроект позволяет пограничникам использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки.

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