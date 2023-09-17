В воскресенье, 17 сентября, в Украине идет 571-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

16 сентября

10:17 Силы обороны юга публикуют видео удара зенитной ракетой по летящему вражескому объекту (судя по всему, беспилотнику).

Также военные публикуют фото последствий ночного удара по Одесской области - где, пострадало сельхозпредприятие.

09:36 Опасность ракетного удара по Сумской области, сообщают Воздушные силы.

08:55 Прошлой ночью по Харькову было попадание четырех управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также он привел данные по ракетному удару, которые произошел вчера днем. Был прилет пяти крылатых ракет комплекса "Искандер К".

"Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Ранены получили ранения шесть гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

08:42 Силы обороны юга сообщают подробности о прилете в Одесской области

"Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе", - говорится в заявлении.

08:40 Сводка от Воздушных сил Украины по ночной ракетно-беспилотной атаке.

Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

шесть "Шахедов", которые атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Все они были сбиты ПВО.

десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены из девяти самолетов Ту-95мс из района Энгельса. Из них сбито шесть.

Основное направление удара – юг Одесской области.

"Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области", - говорится в сводке.

08:31 Кадры пожара в российском городе Орел после ночной атаки беспилотника.

Сообщалось, что пожар на нефтебазе потушили примерно за час.

08:20 По Украине сегодня наносился удар крылатыми ракетами, а также "Шахедами".

По данным Воздушных сил, ракеты маневрировали и летели с востока через Одесскую, Николаевскую, Черкасскую, Винницкую, Полтавскую, Хмельницкую области.

Также в Одесской области был зафиксирован вражеский беспилотник.

Воздушная тревога также более часа действовала во Львовской области.

Пока детали удара неизвестны.

08:00 Сегодня утром в небе над Днепропетровской областью силами и средствами ПВО была уничтожена ракета.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Тревожным для всей страны и Днепропетровщины, в частности, было и утро. Извещали о пусках крылатых ракет. Одна из них была уничтожена над нашим регионом", - написал Лысак.

Также ночью россияне выпустили по Покровское громаде Никопольского района более полудесятка снарядов.

07:50 По Харькову наносят удары, сообщила ОВА.