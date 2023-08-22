В Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток угрожал мужчине пистолетом. Полиция уже начала проверку по поводу данного инцидента.

Видео публикуют столичные телеграм-каналы.

"Для проверки на место прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали указанное событие в Соломенском управлении полиции", - сообщил источник РБК-Украина.

Сообщается, что мужчина не писал заявление в полицию и не пострадал. Но дальнейшая проверка проводится.

Напомним, в городе Рени Одесской области на рынке военкомы открыли стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину. Полиция возбудила в связи с этим уголовное производство по статье за хулиганство.

Ранее мы сообщали, что в Одессе работники военкомата угрожали гражданскому физической расправой. По словам очевидцев, военкомы кричали, а затем стучали по машине мужчины. В конце концов, один из военных угрожал стрельнуть собеседнику в ногу, или "даже зарезать", потому что он контуженный.

Также мы показали видео жесткого задержания призывника сотрудниками военкомата в Ивано-Франковске.