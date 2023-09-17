Появилось видео с уклонистами, которые пытались нелегально перейти границу, но были пойманы в Одесской области.

Ролик опубликовала Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что каждый из уклонистов заплатил по 5 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы. После поимки перед мужчинами выступил священник, а затем их всех отправили в военкомат.

Священник сказал уклонистам о том, что они нужны тут, в Украине, где их соотечественники защищают Родину на передовой, и призвал, чтобы в каждом проснулась совесть.

Ранее мы рассказывали, что известный американский историк и военный теоретик, экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы украинцев, которые покинули страну, и отправить их на фронт.

Также мы сообщали, что "Благотворительный фонд Степана Бандеры" и другие общественные организации Львова помогли выехать из Украины тысячам уклонистов от мобилизации через систему "Шлях".

Между тем война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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