Германия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации.

Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на пояснения представителя Министерства юстиций Германии.

Процедура экстрадиции между Германией и Украиной регулируется Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей. При этом обязательным условием для экстрадиции является то, что в обеих странах соответствующее деяние влечёт уголовную ответственность.

Но есть важная особенность. Согласно 4-й статье конвенции, выдача за правонарушения, предусмотренные военным правом, исключена.

"Здесь прежде всего подразумеваются преступления, которые состоят исключительно в нарушении воинских обязанностей", — пояснила в ответ на запрос издания представитель немецкого Министерства юстиции.

Кроме того, отказ от военной службы с оружием из соображений совести в Германии не только возможен, но и гарантируется конституцией, что является дополнительным препятствием для инициации процесса экстрадиции.

Перед этим в Австрии исключили экстрадицию бежавших из Украины военнообязанных.

Ранее мы сообщали, грозят ли уклонистам уголовные дела и экстрадиция в Украину за липовые "белые билеты".