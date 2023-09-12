Германия обещает не выдавать Украине уклонистов от мобилизации - DW
Германия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации.
Об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на пояснения представителя Министерства юстиций Германии.
Процедура экстрадиции между Германией и Украиной регулируется Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей. При этом обязательным условием для экстрадиции является то, что в обеих странах соответствующее деяние влечёт уголовную ответственность.
Но есть важная особенность. Согласно 4-й статье конвенции, выдача за правонарушения, предусмотренные военным правом, исключена.
"Здесь прежде всего подразумеваются преступления, которые состоят исключительно в нарушении воинских обязанностей", — пояснила в ответ на запрос издания представитель немецкого Министерства юстиции.
Кроме того, отказ от военной службы с оружием из соображений совести в Германии не только возможен, но и гарантируется конституцией, что является дополнительным препятствием для инициации процесса экстрадиции.
Перед этим в Австрии исключили экстрадицию бежавших из Украины военнообязанных.
Ранее мы сообщали, грозят ли уклонистам уголовные дела и экстрадиция в Украину за липовые "белые билеты".