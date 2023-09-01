По поводу угроз со стороны властей возбудить уголовные дела против тех, кто получил "липовые" справки о непригодности к военной службе, а также по поводу угроз экстрадировать тех из них, кто уехал за границу.

Разговоров об этом в последние дни много, но практическая реализация этих угроз предельно сомнительна.

Для того, чтоб доказать фальсификацию болезни ради поручения "белого билета" нужно, как минимум, заставить "белобилетчика" пройти повторно медкомиссию. В отношении тех, кто уехал за границу это абсолютно нереально - в Украину они, понятное дело, во время войны не вернутся. Теоретически объявить подозрение им можно в случае, если сами врачи или военкомы вдруг признаются, что дали им справки о непригодности к службе за деньги. Но невозможно представить, зачем врачам и военкомам сознаваться в совершении преступления, о котором, в противном случае, никто никогда не узнал бы (ведь уклонист уехал из страны и не будет проходить повторную комиссию).



Поэтому шансы доказать фальсификацию болезни есть только в отношении лиц, которые остались на территории Украины, но среди уклонистов-"белобилетчиков" таковых мизерный процент.



Если допустить, что власти не станут заморачиваться поиском доказательств чьей-либо вины и просто дадут команду возбудить уголовные дела и объявить подозрения тотально (либо по принципу случайной выборки) "белобилетчикам", выехавшим из страны после 24 февраля 2022 года, то вероятность их экстрадиции даже из союзных Украине стран будет близка к нулю. Самое очевидное действие, которое могут предпринять выехавшие из страны мужчины, это подать заявление на получение статуса беженца (то, что в Украине часто именуется "политическим убежищем"). На время рассмотрения обращения их экстрадировать не смогут. Можно предположить, что, столкнувшись с потоком таких заявлений, страны ЕС дадут установку своим структурам отказывать в обращениях. Но отказ люди смогут обжаловать в судах, которые в Европе тянутся очень долго. К тому же огромное количество экстрадиционных запросов в отношении украинцев может вызвать очень негативный для Украины общественный резонанс в ЕС. Особенно среди СМИ и правозащитных организаций.

И также понятно, что, из-за угрозы возбуждения уголовных дел, выехавшие из Украины мужчины, а также их семьи, уже в страну не вернутся. Не только во время войны, но и после ее окончания.