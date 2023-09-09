"Страна" пообщалась с юристом Максимом Чигриновым, занимающегося делом Александра, которого, как сообщается в соцсетях, собирались признать годным к воинской службе, хотя у парня нет глаза и руки.

По его словам, Александра Денисенко не собирались мобилизовать - у него 2-я группа инвалидности.

"Никто его в армию не забирает. У него отсутствуют глаз и рука, он инвалид 2-й группы. В военкомате его просто отправили на медкомиссию. А уже на медкомиссии какая-то врач ляпнула про "легкую работу" в армии. Саша рассказал об этом подруге, и понеслось. К военкомам вопросов нет, есть к медкомиссии, что они так "шутят" и издеваются над человеком", - сообщил "Стране" Чигринов.

По его словам, проходить повторную медкомиссию Денисенко по закону был не обязан, но из-за недавних изменения правил мобилизации в военкоматах стали системно проверять, кто и как получал справки об инвалидности.

"Его отправили пройти медкомиссию, чтобы подтвердить справку. У него списание с военного учета было оформлено еще по старым статьям. Его отправили пройти медкомиссию, чтобы подтвердить справку. Другой вопрос, что его как инвалида не должны были даже на комиссию отправлять, а должны были автоматически дать отсрочку. Но недавно изменился приказ 402, и теперь людей с ограниченной пригодностью берут на учет. Вот и Александра взяли на учет", - сказал Максим Чигринов.

Отметим, что в Положении о военно-врачебных комиссиях №402, которое недавно было ужесточено (там разрешили мобилизовывать с рядом серьезных заболеваний) содержится норма, по которой те, у кого ампутирована одна верхняя конечность, могут быть признаны ограниченно годными к службе в военное время.

Однако эта норма в нынешнем году не менялась. Она содержится в приказе с 2008 года.

Ранее на Львовщине парню без рук вручили повестку и сняли с учёта только после скандала в соцсетях.