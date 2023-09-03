Согласно новому приказу Минобороны, который позволяет мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе мужчин, данные о состоянии здоровья граждан будут брать из электронной системы охраны здоровья.

В частности, военно-врачебные комиссии (ВВК) будут запрашивать информацию у семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация, о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.

Также в социальных службах и органах соцзащиты будет запрашиваться информация об инвалидности лиц, а медучеждения будут передавать в ТЦК и СП данные людей, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями.

Очевидно, это делается, чтобы избежать постановки уже в самой ВВК фальшивых диагнозов, позволяющих сняться с военного учета.

При этом, согласно приказу Минобороны, повысят требования и к персональному составу ВВК. Прежде всего, все ВВК подчинят центральной военно-врачебной комиссии, а та в свою очередь подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.

Для временных ВВК появилось требование, чтобы их возглавлял доктор, имеющий опыт не менее трех лет работы в составе военно-врачебных комиссий или прошедший подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны выпустило приказ, согласно которому будут мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе мужчин, и приводили список болезней, с которыми возьмут в армию.

Также мы разбирались, реально ли экстрадировать в Украину десятки тысяч военнообязанных, в том числе выехавших по липовым справкам.