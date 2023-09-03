Министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому будут мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе мужчин.

Документ опубликован на сайте правительства.

Главным в приказе является то, что по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех. Статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены.

Согласно новому приказу Минобороны Украины, не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе следующие болезни:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

12-в - хронические заболевания крови и кровеносных органов;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Также в документе говорится, что:

Ограниченно годные будут пригодны по конкретной военной специальности, военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление. Упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

На днях Алексей Данилов заявил, что в СНБО собираются разобраться с термином "условно годные к воинской службе" и дать ему свое толкование.

Таким образом Данилов прокомментировал недавнее заседание СНБО, на котором решили изучить вопрос о категории ограниченной годности военнообязанных, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не дает формировать подразделения.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что в Украине будет дополнительная мобилизация.