В Украине проверят все решения ВВК о непригодности к службе с начала войны и "сделают выводы" по уехавшим украинцам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

"Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми теми случаями, когда данные решения были явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители", - сообщил Зеленский.

"По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу после начала полномасштабной агрессии", - говорится в решении СНБО.

Кроме этого, Совбез решил пересмотреть систему определения пригодности к воинской службе.

Как было сказаано, цель данного решения - "дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности".

Перед этим секретарь СНБО заявил, что в Украине будет дополнительная мобилизация.

Вскоре после этого в Верховной Раде заявили, что на данный момент предпосылок для усиления мобилизации в Украине нет.