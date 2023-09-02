Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Об этом он сообщил в эфире "Украинского радио".

По словам секретаря Совбеза, целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста будет определять Минобразования.

Данилов назвал вопрос получения "второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого" вопросом "нравственного порядка".

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, желающих получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство", - отметил секретарь.

Ранее представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщал, что в Верховной Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации для получателей второго высшего образования.

Напомним, мы детально рассказывали о схеме уклонения под условным названием "Студент".

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