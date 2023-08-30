В Верховной Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

Такую идею озвучил представитель президента в Верховной Раде и член оборонного комитета Федор Вениславский в интервью "Українським Новинам".

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – заявил нардеп.

Он отметил, что с начала вторжения в Украине увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда у человека был перерыв и только во время войны он вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – считает Вениславский.

Хотя он не исключает, что есть определенное количество людей, которое действительно хочет стать учеными.

Недавно мы писали, как украинские мужчины штурмуют вузы ради отсрочки от мобилизации.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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