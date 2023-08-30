В среду, 30 августа, в Украине продолжается 553-й день войны с Россией.
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30 августа
07.41 Минобороны РФ утверждает, что российский самолёт уничтожил четыре катера с десантом ВСУ в Черном море.
Всего, как заявляется, на лодках было до 50 человек.
Украина этого не комментировала.
07.33 Последствия ночной ракетной атаки по Киеву.
В Бучанском и Фастовском районах Киевской области пожарные тушили огонь в домах и на полях.
По данным областной полиции, это последствия падения обломков сбитых ракет.
06:20 В результате падения обломков ракет в Киеве есть трое погибших и двое раненых.
Об этом сообщил мэр города Кличко.
Погибшие в Киеве люди - охранники предприятия, сообщили в городской военной администрации, комментируя ночную ракетную атаку.