В среду, 30 августа, в Украине продолжается 553-й день войны с Россией.

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30 августа

07.41 Минобороны РФ утверждает, что российский самолёт уничтожил четыре катера с десантом ВСУ в Черном море.

Всего, как заявляется, на лодках было до 50 человек.

Украина этого не комментировала.

07.33 Последствия ночной ракетной атаки по Киеву.

В Бучанском и Фастовском районах Киевской области пожарные тушили огонь в домах и на полях.

По данным областной полиции, это последствия падения обломков сбитых ракет.

06:20 В результате падения обломков ракет в Киеве есть трое погибших и двое раненых.

Об этом сообщил мэр города Кличко.

Погибшие в Киеве люди - охранники предприятия, сообщили в городской военной администрации, комментируя ночную ракетную атаку.