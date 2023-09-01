В Украине есть вероятность, что мобилизовать в армию смогут ограниченно пригодных к воинской службе мужчин.

Это следует из слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – годный или условно-годный. Надо дать толкование, кто такой условно-годный и где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Алексей Данилов в эфире телемарафона.

СНБО поручил разъяснить этот документ, "чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы". Результат ожидается уже сегодня.

Таким образом Данилов прокомментировал недавнее заседание СНБО, на котором решили изучить вопрос о категории "ограниченной годности" военнообязанных, который, по словам Владимира Зеленского, не дает формировать подразделения.

Отметим, что есть ограниченная пригодность в военное положение - это непригодность в мирное время, которая не означает, что военнообязанный отсрочен от службы в армии.

Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Напомним, на днях Данилов заявил, что в Украине будет дополнительная мобилизация.

Также, по словам секретаря СНБО, в Украине каждые два месяца реализуется новый план по мобилизации.

В то же время в Раде сообщили, что предпосылок для усиления мобилизации в Украине на текущий момент нет.