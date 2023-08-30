Верховная Рада уже работает над реформой военно-врачебных комиссий. Её планируют завершить к новому году.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"У нас было многочисленное количество заседаний и рабочих групп, и профильного комитета нацбезопасности и обороны, где мы пытаемся выяснить все коррупционные риски и задержки в процессе (прохождения ВВК - Ред.)", — отметил он.

Арахамия подчеркнул, что для реформы военно-врачебных комиссий нужно "много изменений в разные законы", но два из них уже приняли. Всего, по его словам, нужно принять 5 или 7 изменений в законодательные акты для проведения реформы.

"Я думаю, что к новому году весь пакет будет принят", — заявил нардеп.

Напомним, СНБО решил пересмотреть систему определения пригодности к военной службе. В частности, будут пересмотрены все решения военно-врачебных комиссий о непригодности к воинской службе, выданные с начала полномасштабного российского вторжения в 2022м году. Подозрительными случаями займутся правоохранители.

Как мы сообщали ранее, Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене во время действия военного положения.