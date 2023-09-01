Результаты проверки военно-врачебных комиссий станут известны через две-три недели.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он сообщил, что в ходе проверок силовики установят имена и врачей, которые выдавали липовые справки, и самих уклонистов, получивших фальшивые документы.

По словам секретаря, почти в 90% случаев у "инвалидов І и ІІ групп" был один и тот же диагноз, а также многие, не находясь на стационаре и не перенеся никаких операций, указывали отсутствие почки, сахарный диабет или другой серьёзный диагноз.

"Всё это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели. Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь", — сказал Данилов.

Он заявил, что ответственность за поддельные документы ждёт и медиков, и самих уклонистов.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идёт. Наберёмся терпения и увидим результаты этой работы", — заявил секретарь СНБО.

Ранее в СНБО собрались разобраться с термином "условно годные" к воинской службе и дать ему своё толкование.

Перед этим Владимир Зеленский провёл заседание СНБО по результатам проверки военкоматов.