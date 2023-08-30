Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Украины над РФ невозможна из-за разницы мобилизационного резерва.

"В США существует мнение, что Украина выигрывает эту войну. Это не похоже на правду", - заявил американский ведущий Такер Карлсон во время интервью с премьером Венгрии.

"Это ложь! Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно! Все, кто занимается политикой, понимает логику, цифры, данные – знает, что это невозможно. Это трагедия для Украины. У них закончатся солдаты раньше, чем у России. Что в итоге будет иметь значение, так это "сапоги на земле". А русские гораздо сильнее по количеству, многочисленнее", - ответил Орбан.

Карлсон спросил, где Украина может взять больше солдат.

"Это самый опасный вопрос. Если любая западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент", - заявил премьер Венгрии.

Ранее в Тhe Telegraph вышла статья с подобной оценкой - что в Украине наступила фаза борьбы на истощение, и "фатальной" для Киева может оказаться нехватка людей.

Также мы писали о том, что в Венгрии считают, что Украина может не рассчитывать на ускоренное вступление в НАТО.