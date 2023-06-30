Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой поддержки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, Орбан сказал, что просьба Еврокомиссии о том, чтобы Венгрия внесла больше денег, была смешной, в то время когда Будапешт — наряду с Польшей — не получил средства из Фонда восстановления ЕС.

"Ясно одно: мы, венгры не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро. И мы находим совершенно нелепым и абсурдным, что мы должны вкладывать больше денег для финансирования расходов на обслуживание долга по кредиту, от которого мы до сих пор не получили средств, которые мы имеем право получить", — сказал Орбан.

Еврокомиссия заблокировала средства на восстановление Венгрии и Польши после пандемии коронавируса, заявив, что правительства этих стран наносят ущерб демократии и верховенству права.

Напомним, на днях Венгрия заблокировала военную помощь ЕС для Украины, требуя исключить свой крупнейший банк OTP из украинского списка международных спонсоров войны.

Также в Будапеште заявляли, что Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира, откуда выделяются деньги Киеву, только при условии, что эти деньги не пойдут на оружие для Украины.