Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуверенной страной.

Об этом он заявил в комментарии немецкому Welt.

"Украина больше не является суверенной страной. У них нет денег, у них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем", - заявил Орбан.

При этом, по его мнению, Запад также имеет право, "давать оружие и деньги или не давать".

Орбан говорит, что "озабочен спасением Украины", но единственной возможностью для этого видит, "чтобы американцы начали переговоры с русскими и заключили соглашение об архитектуре безопасности и нашли место для Украины в этой архитектуре безопасности".

Военное решение проблемы он считает невозможным.

"Проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян. И это будет решающим фактором в конце", - говорит политик.

При этом Орбан оставил открытым вопрос о том, сможет ли Украина стать членом НАТО после окончания войны.

Ранее Орбан неоднократно говорил, что Украина не способна выиграть войну против РФ. А в начале июня он призвал не допустить наступления ВСУ, поскольку оно чревато огромными потерями.