Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул венгерского премьера Виктора Орбана в политическом родстве с президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом он отреагировал на последние заявления Виктора Орбана в интервью изданию Bild.

"Я уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы. Это все просто бла-бла-бла", - заявил Кулеба.

Он отметил, что не видит в Орбане союзника Путина, но "политическое понимание ситуации очень схоже в офисе венгерского президента, премьер-министра и в Кремле".

"Я надеюсь, что он все еще является союзником других членов НАТО и ЕС", - сказал министр.

В то же время Кулеба заявил, что что Будапешт "отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране".

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуверенной страной. При этом, по его мнению, Запад имеет право, "давать оружие и деньги или не давать".

Также мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником. Премьер Венгрии ответил на вопрос о том, считает ли он Путина военным преступником так: "Нет. Не для меня".