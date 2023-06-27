Орбан не считает Путина военным преступником
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником.
Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста немецкого Welt.
Премьер Венгрии ответил на вопрос о том, считает ли он Путина военным преступником так: "Нет. Не для меня".
Он заявил, что Путин "бесспорно" победит на выборах в 2024 году, потому что якобы у него сильная вертикаль власти и он "чрезвычайно популярен" у россиян, которые во всем его поддерживают.
В этом интервью Орбан также назвал Украину несуверенной страной.
Ранее Орбан неоднократно говорил, что Украина не способна выиграть войну против РФ.
А в начале июня он призвал не допустить наступления ВСУ, поскольку оно чревато огромными потерями.
Между тем война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.
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