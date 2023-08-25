В Украине наступила фаза борьбы на истощение, которая выгодна РФ.

Так обрисовал текущую ситуацию в статье для Тhe Telegraph британский военный эксперт Роберт Кларк.

Он считает, что "фатальной" для Украины может оказаться нехватка людей.

"Киев отчаянно пытается воспользоваться своими первыми успехами, прежде чем растущие потери и осенние дожди ослабят его боеспособность", — пишет аналитик.

Кларк полагает, что потенциальные резервы у РФ в разы больше — примерно 7 миллионов россиян против 1,5 миллионов украинцев.

"Это жестокий, но простой расчёт: Киеву не хватает мужчин. Добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи армии: те, кто больше всего желают сражаться, уже записались в армию ранее", — рассуждает аналитик.

Эксперт добавил, что второй попытки Вооружённых сил Украины прорвать оборону РФ после завершения текущего контрнаступления не будет.

Ранее мы публиковали мнение отставного американского генерала Дэвида Петреуса, согласно которому ВСУ ещё могут удивить скептиков в ходе этого наступления, что может продолжиться до следующей весны.

Перед этим журналист Bild озвучил три возможных сценария действий Украины.