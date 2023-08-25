Наступление ВСУ на юге может продлиться еще как минимум четыре месяца — всю осень и зиму.

Об этом заявил отставной американский генерал Дэвид Петреус в своей статье для The Washington Post.

"Наступление Украины далеко от завершения. Фактически, оно все ещё находится на начальной стадии — около десяти недель и, вероятно, продлится еще как минимум четыре месяца", — пишет он.

Петреус считает, что исход этого наступления еще может удивить скептиков.

"Война не протекает линейно. Защитники могут удерживать позицию в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя атакующему быстро продвинуться вперед, прежде чем оборона укрепится на новом рубеже в тылу. Украинцы стремятся добиться именно такого эффекта — и есть основания думать, что они смогут", — отмечает генерал.

По оценке отставного офицера, к настоящему времени ВСУ прошли, по крайней мере, передний пояс российских мин и оборонительных сооружений под Ореховым и Великой Новоселкой, а продвижение в районе Работино, судя по всему, ускоряется.

Генерал сомневается, что россияне сумели также плотно заминировать вторую линию своей обороны и что ее удерживают достаточно опытные бойцы.

"Самое главное, у России нет крупных оперативных резервов. Это означает, что всякое нарушение существующих оборонительных линий будет сложно быстро устранить. Если это произойдёт, паника среди российских сил может увеличить возможности Украины для развития контрнаступления", — пишет Петреус.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ уже преодолели первую линию обороны РФ на южном фронте.

Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал наступление на юге.

Ранее Зеленский назвал причину задержки весеннего наступления ВСУ — дефицит танков.